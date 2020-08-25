Türkiye 81 ilde 'çakar lamba' uygulaması

81 ilde 'çakar lamba' uygulaması

Türkiye

81 ilde 'çakar lamba' uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, 20-21 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak 'çakar lamba' uygulaması yaptı.

25 Ağustos 2020, Salı 00:18 Son Güncelleme:
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124 bin 655 aracın denetlendiği uygulamada, mevzuata aykırı olarak usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretleri kullanan 46 sürücüye işlem yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; 20-21 Ağustos 2020 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada, 124 bin 655 araç denetlendi.

Cezai işlem uygulandı

Uygulamada, mevzuata aykırı olarak usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanıldığı tespit edilen 46 araca ve sürücüsüne işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca; 694 araç trafikten men edildi, 180 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve toplam 15 bin 161 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

DHA


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