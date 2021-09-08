Türkiye 81 ilde eş zamanlı denetim!

81 ilde eş zamanlı denetim!

Türkiye

81 ilde eş zamanlı denetim!

Emniyet Genel Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yurt genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

08 Eylül 2021, Çarşamba 21:58 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni eğitim öğretim dönemine devam edebilmeleri için okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler düzenlendi.

Uygulama kapsamında, okul servis araçları ve şoförleri, okul yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapan yerler, şans oyunları bayileri, kahvehaneler ve oyun salonları gibi yerler denetlendi.

Uygulamaya, uyuşturucu, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, ilçe emniyet müdürlükleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik birimleri ile güvenlik yönünden riskli bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşturulan karma ekipler katıldı.

Denetimler sırasında okul çevresindeki kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranması olanlar gözaltına alındı.

AA

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