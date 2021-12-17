Türkiye 81 ilde eş zamanlı operasyon

81 ilde eş zamanlı operasyon

Türkiye

81 ilde eş zamanlı operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak "Zehir" operasyonu gerçekleştirildi. 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şuana kadar 18’i tutuklandı.

17 Aralık 2021, Cuma 23:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak "Zehir" operasyonu gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, ülke genelinde yurt dışından temin edilen kaçak alkollü içkileri Türkiye’ye sokan ve yurt içerisinde yasadışı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkileri piyasaya arz ederek, haksız kazanç elde eden, insan sağlığını tehdit eden şahıslar ve suç gruplarına yönelik, şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3.443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14.440 etiket, 3.847 adet sahte bandrol, 1.168 şişe alkol aroması ele geçirildi. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şuana kadar 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Aday
Rauf Tamer
Murat Çelik
Gündemimiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Arnavutluk’ta taşlanmıştık?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Kazakistan geleceğe daha umutla bakıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Ne kaybettiğimizin farkında mıyız?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER PKK’nın 'hacker' gruplarına yönelik operasyonda 7 tutuklama