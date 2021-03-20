81 ilde eş zamanlı uygulama! 60 bin personel katıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. 81 ilde, 7 bin 783 noktada, 60 bin 633 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 1.311 şahıs yakalandı. Uygulamada, 6 bin 17 metruk bina, 44 bin 972 umuma açık iş yeri, 183 bin 899 araç kontrol edildi. Kontrollerde 119 aranan araç tespit edildi, 964 araç trafikten men edildi. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında; 79 işletme ve bin 384 şahsa tedbirleri ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2021-2) uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama; 10:00-12:00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol kontrol uygulaması şeklinde,

15:00-17:00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında,

19:00-21:00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevresinde geniş çaplı önlem ve denetim faaliyeti biçimde gerçekleştirildi.

60 BİN 633 PERSONEL GÖREV ALDI

7 bin 783 noktada gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur” uygulamasında 36 bin 240 emniyet, 23 bin 557 jandarma ve 836 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 60 bin 633 personel ve 248 dedektör köpek görev aldı.

44 BİN 972 UMUMA AÇIK İŞ YERİ KONTROL EDİLDİ

81 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda; 6 bin 17 metruk bina kontrol edildi, 44 bin 972 umuma açık iş yerinin pandemi koşullarında alınan tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimlerde 52 umuma açık işyerine işlem yapılırken, 7 iş yeri kapatıldı.

1.311 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan (1 adam öldürme, 33 uyuşturucu madde ticareti, 5 çocuğun cinsel istismarı, 6 cinsel saldırı, 3 FETÖ/PDY üyeliği, 4 silahlı terör örgütüne üyelik) aranan 1.311 şahıs yakalandı. 9’u çocuk olmak üzere 16 kayıp şahıs bulundu. Uygulamada 364 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 89 şahıs gözaltına alındı.

964 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada 183 bin 899 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 798’ine işlem yapıldı. 119 aranan araç bulundu, 964 araç trafikten men edildi.

2 BİN 543 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici/ delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 543 paket kaçak sigara, 183 kilo 850 gram kaçak tütün ve 54 litre kaçak/sahte içki elde geçirildi.





Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında; 79 işletmeye işlem yapılırken 1.384şahsa tedbirleri ihlalden adli-idari işlem uygulandı.