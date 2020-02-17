81 ilde gıda denetimleri başladı! İlk denetim süt ve süt ürünlerinde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün başlayan ve 81 ilde eş zamanlı yürütülecek gıda denetimi seferberliğine ilişkin gıda kontrol denetim görevlilerine, "Ufak tefek hatalarda esnafı üzmemek lazım ancak evladınıza yedirmediğiniz bir şeyin tüketim noktalarında üretildiğini ve vatandaşın kullanımına sunulduğunu görürseniz, bu arkadaşların gözünün yaşına bakmayın." dedi.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü bahçesinde, ülke genelinde başlatılacak gıda denetimleri öncesinde gıda kontrol denetim görevlileriyle bir araya geldi ve gazetecilere açıklamada bulundu.

Burada yaptığı açıklamada, bugün 81 il ve ilçede eş zamanlı ve 6 gün sürecek gıda denetim seferberliğini başlattıklarını aktaran Pakdemirli, "Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla, hafta boyunca sürecek seferberliğimizde, ilk noktamız, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri olacak. Gıdada sahtecilik yapanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. " diye konuştu.

Pakdemirli, gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacaklarını belirterek, denetim görevlerine şöyle seslendi:

"Ufak tefek hatalarda esnafı üzmemek lazım ancak evladınıza yedirmediğiniz bir şeyin tüketim noktalarında üretildiğini ve vatandaşın kullanımına sunulduğunu görürseniz, bu arkadaşların gözünün yaşına bakmayın. Bu denetimleri yaparken de rehberlik göreviniz olduğunu unutmamak lazım. Bilerek, kasten sağlıksız ürün üreterek kullanıma sunanlara da ciddi yaptırım söz konusu olacak ve bunların gözünün yaşına bakmıyor olacağız."

"Vatandaş da bize ulaşsın"

Pakdemirli, taklit ve tağşişte cezaların caydırıcı olması için mevzuat çalışmaları yürüttüklerine de işaret ederek, bunun da kısa sürede Meclis'te yasalaşmasını beklediklerini söyledi. Bakanlığa bağlı 39'u akredite olmak üzere 41 laboratuvarda gıda analizleri yapıldığı bilgisini veren Pakdemirli, vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarlarını iletebileceğini de anımsattı.

Vatandaşların satış noktalarından aldığı ürünle ilgili kafasındaki soru işaretini gidermek için bu hattı arayabileceğini bildiren Pakdemirli, "Biz bu ürünle ilgili gerekli analizleri yapıp, ürünle ilgili uygunsuzluk varsa kendilerine SMS'le bildiriyor olacağız. Buradan müjdelemek isterim, yakın zamanda vatandaşlarımızın şikayetlerini daha etkin iletebilmeleri adına WhatsApp şikayet hattımızı da devreye alacağız. Alo 174 Gıda Hattı'na son bir yılda, vatandaşlarımız tarafından 2 milyon 311 bin 593 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 672 bin 256'sı gıda ihbar ve şikayet kapsamında oldu. Bu başvuruların 670 bin 304 adedini sonuçlandırdık. Alo Gıda Hattımıza yüzde 8'lik oranda, 51 bin 844 adet başvuruda yapılan denetimler sonucunda cezai işlem uygulandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün itibarıyla son bir yılda 1 milyon 215 bin 996 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini belirten Pakdemirli, bugün başlatılan denetimler kapsamında da 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak 7 bin 4 gıda kontrol görevlisiyle 6 gün boyunca her gün farklı bir sektörde denetim gerçekleştireceklerini ifade etti.

"Tekrarı durumunda hapis cezası uygulanmalı"

Pakdemirli, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara hapis cezası öngören yasa taslağının sorulması üzerine de "Gerekli çalışmalar yapılıyor. En hızlı şekilde çıkmasını bekliyoruz. Bizim arzumuz hapis cezası olması. Adalet Bakanlığının da bu konuda bir olumsuz görüşü yok. Ama bunu bir değil ikinci tekrarlarda yapıyor olmamız lazım. Çünkü bazı tağşiş durumlarında bunu yapanlar, bunu bilmiyor olabiliyorlar. Bir şekilde üreteni ve esnafı korumamız lazım. Tekrarı durumunda hapis cezası getiriliyor olmalı." dedi.

Pakdemirli, elektronik küpenin büyükbaş hayvanlarda verimliliği artırmak için kullanılacağının altını çizerek, küpe sayesinde hayvan hareketlerinin takip edileceğini anlattı. Pakdemirli, küpenin denemelerinin sürdüğünü söyledi.

Tavuk dönere çamaşır suyu katıldığı iddialarına ilişkin olarak da Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Zaman zaman ısmarlama haberler yapılabiliyor. Doğru olmayan bir haber yayıldığında o sektöre zarar veriliyor. Birisi tavuk dönerin çamaşır suyuyla yıkandığını söylüyor. Biz bu kişiyle irtibata geçerek nerede yapıldığını sorduk. Bize böyle bir adres veremediler ne yazık ki. Görünen o ki zaman zaman gıda konusunda böyle yanlış haberler çıkabiliyor. Meclise sunduğumuz yasa taslağında bu konuyla ilgili belli yaptırımların getirilmesi ve gıdada bilgi kirliliği yaratanlarla ilgili cezai işlem uygulanması konusunda çalışmalar yaptık."

Pakdemirli, gıdayla ilgili dile getirilen görüşlerin gerçekliğinin tartışılacağı bir kurul oluşturulacağını aktardı. Açıklamalarının ardından gıda denetim elemanlarını uğurlayan Pakdemirli, görevlilere çeşitli talimatlarda da bulundu.



