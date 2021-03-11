Türkiye 81 ilde yapılan koronavirüs denetimi! 2 bin 71 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı...

81 ilde yapılan koronavirüs denetimi! 2 bin 71 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı...

Türkiye

81 ilde yapılan koronavirüs denetimi! 2 bin 71 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı...

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan konu bazlı tematik denetimlerde 2 bin 71 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı.

11 Mart 2021, Perşembe 09:46 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla 'Dinamik Denetim Modeli' başlatılarak konu bazlı haftalık tematik denetim uygulamasına geçildi. Salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde konu bazlı tematik denetimlere devam ediliyor. 9 Mart'ta tüm il ve ilçelerde berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonlarını kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 6 bin 46 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 19 bin 354 ekipten oluşan 77 bin 895 personel görev yaptı. Gün boyu süren denetimler kapsamında 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu ve 3 bin 467 pazaryeri, semt pazarı ve sosyete pazarı denetlendi. Denetimler sonucunda toplam 1260 iş yeri ve 2 bin 425 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 1785 iş yerinin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde; 2 bin 71 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri ve kişiler hakkında toplam 47 suç duyurusunda bulunulurken 70 araç faaliyetten men edildi, 2 iş yeri kapatıldı.

DHA

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