81 ildeki öğretmenlere ulaşılacak

Katılmak isteyen tüm illere açık olacak yeni uygulamanın ilk programında Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmen ve idareciler, 8 Haziran’daki ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ eğitiminde buluşacak.

Anadolu Vakfı’nın, artan ve sürekli geliştirilen eğitim çeşitleri ve güçlü eğitmen kadrosu ile hem gençlerin hem de öğretmenlerin geleceğine katkı sağladığı eğitim ve seminer programı Değerli Öğretmenim, artık tüm Türkiye’ye ulaşacak. Pandemi sürecinde programı çevrimiçi platformlara taşıyan vakıf, kesintisiz olarak sürdürdüğü eğitimler ile 55 ildeki öğretmen ve idarecilerin kişisel gelişimine katkıda bulundu. Haziran ayı itibarıyla program kapsamındaki eğitimlere katılmak isteyen tüm illerdeki öğretmen ve idareciler kontenjanlar dahilinde eğitimlere katılabilecek. Bu doğrultuda düzenlenen 8 Haziran’daki ilk programda, öğretmen ve idareciler ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ eğitiminde bir araya gelecek. Program kapsamında 16 Haziran’da ‘Tasarım Odaklı Düşünme’, 22 Haziran’da 2Zor İnsanlarla Başa Çıkma Becerileri’ ve 28 Haziran’da ‘Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri’ eğitimleri verilecek.

2013 YILINDAN BU YANA 170 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRETMENE ULAŞILDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan ‘Değerli Öğretmenim Programı’, gelecek nesillere eğitim ile dokunmayı ve ülkemizin yeteneklerinin gelişimine destek olmayı amaçlıyor. Eğitim programlarına Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin yanı sıra eğitim alanında görev yapan yönetici, okul idare ekipleri de katılıyor. 2013 yılından bu yana 170 binin üzerinde öğretmene ulaşan program, toplumu geleceğe taşıyacak değerli öğretmenlerin; sürekli değişen dünya ve koşullar karşısında fark yaratabilen, araştıran, sorgulayan profesyoneller olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı hedefliyor.

UZAKTAN ERİŞİM ARACI ZOOM ÜZERİNDEN TÜM TÜRKİYE’YE BAĞLANILACAK

Değerli Öğretmenim Programı’ Kendini Geliştir, İşini Geliştir ve Öğrencini Geliştir olarak üç ayrı modülden oluşuyor. Kendini Geliştir modülünde; iletişim dilinin ve şeklinin yeniden tasarlanmasına destek olunuyor, olaylara dışarıdan bakma, motivasyon, dayanıklılık, esneklik, ikna etme, stres yönetimi, etkin iletişim becerilerini artırmaya yönelik yaklaşımlara yer veriliyor. İşini Geliştir modülünde; iş dünyasının öncelikleri gözetilerek değişen dünya koşullarına uyum sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesine destek olmak hedefleniyor. Problemleri çözme, farkındalık ile güçlü ilişkiler inşa ederek büyük resmi görme, yaratıcı düşünme ve sonuç odaklı olma konularına değiniliyor. Öğrencilerini Geliştir modülünde; dijitalleşen dünyada farklı bakış açıları ile düşünmenin yöntemleri anlatılıyor. Vizyoner bakış açısı ile yönetim yetkinlikleri geliştiriliyor, girişimcilik ekosistemi eğitimleri ile geleceğe dokunuluyor. Öğrencilere koçluk yapma, kaygılarını yönetme, geri bildirim verme, kuşaklarını anlama, takım olma, sürdürebilirlik, çeşitlilik ve dahil etme gibi konuda eğitimler veriliyor. Değerli Öğretmenim projesi kapsamında verilen eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan erişim aracı olan Zoom uygulaması üzerinden devam ediyor.