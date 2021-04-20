Türkiye 81 ile gönderildi! Eylüle kadar geçerli sayılacak

81 ile gönderildi! Eylüle kadar geçerli sayılacak

Türkiye

81 ile gönderildi! Eylüle kadar geçerli sayılacak

Süresi 1 Ocak 2020'den itibaren dolan "süreli engelli sağlık kurulu raporları" 1 Eylül 2021'e kadar geçerli kabul edilecek

20 Nisan 2021, Salı 01:12 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Süreli Engelli Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" konulu resmi yazısı, 81 ilin sağlık müdürlükleri ile ilgili bakanlık ve kurumlara gönderildi.

Buna göre, süresi 1 Ocak 2020'den itibaren dolan süreli engelli raporları, 1 Eylül 2021'e kadar geçerli kabul edilecek.

Bu süreçte raporunu yeniletmek veya ilk defa rapor çıkarmak talebiyle sağlık hizmet sunucularına başvuranların talepleri de karşılanmaya devam edilecek.

AA

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