Türkiye 81 ile talimat gönderildi! Normal saf düzenine geçiliyor

81 ile talimat gönderildi! Normal saf düzenine geçiliyor

Türkiye

81 ile talimat gönderildi! Normal saf düzenine geçiliyor

Diyanet İşleri Başkanlığından müftülüklere gönderilen yazıda, temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilebileceği bildirildi.

12 Kasım 2021, Cuma 15:49 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, imzasıyla cami ve mescitlerdeki saf düzenine ilişkin gönderilen yazıda, Kovid-19 salgını kapsamında vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde gerekli tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Din görevlileri ve vatandaşlar tarafından konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi nedeniyle salgın kaynaklı herhangi bir problemin yaşanmadığı vurgulanan yazıda kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmadığı, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulandı.

Toplumun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmasının göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen yazıda, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazları normal saf düzenine göre eda edilebilecek." ifadeleri yer aldı.

AA

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