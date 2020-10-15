Türkiye 81 ile yeni corona virüs genelgesi gönderildi

81 ile yeni corona virüs genelgesi gönderildi

Türkiye

81 ile yeni corona virüs genelgesi gönderildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile yeni corona virüs genelgesi gönderildi.

15 Ekim 2020, Perşembe 13:58 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yarın gerçekleştirilecek olan corona virüs denetimleriyle ilgili genelge gönderdi.

Genelgede, corona virüs salgınıyla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamlar koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.


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