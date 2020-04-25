81 milyon aboneye ücretsiz internet

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘evde kalan’ vatandaşın internet kullanımı artınca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti ve insanların bütçesini rahatlatacak bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bakanlığımız ile GSM operatörleri (Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone) arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine Ramazan’da 1’er gigabyte (GB) interneti ücretsiz sağlayacak” dedi.

Eğitim için 8 GB

GSM operatörlerinin genel müdürleriyle videokonferansla bir görüşme yaptıklarını belirten Adil Karaismailoğlu, “İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik. Bütün abonelere ücretsiz internet olacak” diye konuştu. Karaismailoğlu, uzaktan eğitim kapsamında tüm hanelere 8 GB’a kadar internet hizmetinin de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) için ücretsiz tanımlandığını hatırlattı.

Yeni destekler yolda

Korona ile mücadele sırasında GSM operatörlerinin de elini taşın altına koyduğunu belirten Karaismailoğlu, “Sağlık çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek sağlayan operatörlerimiz, abone ayrımı gözetmeden katkıda bulundu. Hatta konuşma süresi olarak da ekstra destekler gündemde. Tam detayları kendileri açıklayacak. Pandemi sürecinde örnek bir çalışma ortaya koyan operatörlerimiz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a teşekkür ediyorum” dedi.

10 bin dakika görüşme

Bu süreçte operatörlerle yaptıkları koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını da belirten Karaismailoğlu, “780 bin kişiyi geçen sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladık. 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmeti de ücretsiz verilecek” diye konuştu.

Sağlıkçıya aylık 15 GB

Özellikle hastanelerde görevli sağlık personelinin evine gidemediğini belirten Karaismailoğlu, “Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle aylık 15 GB internet ve aylık 15 bin dakika sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için insanımız için ailelerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız için seferber etmeye hazırız” diye konuştu.

Her yıl altyapıya 10 milyar lira

Türkiye’nin dünyanın en iyi haberleşme altyapısına sahip ülkelerden birisi olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Keza neredeyse korona döneminde eğitimden çalışma hayatına kadar her şeyin dijital ortama kaymasına ve erişim altyapısına talebin birkaç kat artış göstermesine karşın, hiçbir aksama yaşanmadı. Sektörün önünü açacak düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. GSM operatörlerimiz her yıl 10 milyar lira altyapı yatırımı yaparak, bu noktada üzerine düşen görevi yerine getiriyor” dedi.





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