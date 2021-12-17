Pratik Bilgiler 81 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 81 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

81 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 81 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Pratik Bilgiler

81 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 81 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 81 plaka nerenin plaka kodu? 81 plaka hangi şehir? 81 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

17 Aralık 2021, Cuma 12:29 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 81 nerenin plaka kodu? 81 plaka hangi şehir? 81 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

81 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

 Plaka kodlarından 81 plakalı koda sahip olan şehrin ismi Düzce'dir. Düzce şehrine ait olan tüm araçlarda 81 plaka kodunu görmek mümkündür. 81 plaka kodu nerenin plakası diye merak edenler varsa eğer bu plakanın Düzce şehrine ait olduğunu artık bilebilirsiniz.

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