Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 81 nerenin plaka kodu? 81 plaka hangi şehir? 81 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

81 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Plaka kodlarından 81 plakalı koda sahip olan şehrin ismi Düzce'dir. Düzce şehrine ait olan tüm araçlarda 81 plaka kodunu görmek mümkündür. 81 plaka kodu nerenin plakası diye merak edenler varsa eğer bu plakanın Düzce şehrine ait olduğunu artık bilebilirsiniz.



