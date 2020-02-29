81 yaşındaki kadın komşularının baş belası oldu

İngiltere'nin Kent şehrinde 81 yaşındaki Catherine Searle, adeta komşularının baş belası oldu. Searle, güvenlik kameralarına komşularının arabalarına makine yağı sürerken ve arabaların lastiklerinin altına çivi koyarken yakalandı. Yaşlı kadının yaptıkları bunlarla sınırlı değil. Papağanını bilinçli olarak yüksek sesle şarkı söyletmek, Oyuncak Hikayesi isimli animasyon filmi 7 saat boyunca son ses oynatmak ve köpeğinin dışkılarını başka evlere fırlatmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Şikayetçiler, kadının eylemlerini 'Çin işkencesi' olarak niteledi. 70 gün hapis istemiyle yargılanan kadının cezası 12 ay süreyle ertelendi.







