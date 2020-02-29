Dünya 81 yaşındaki kadın komşularının baş belası oldu

81 yaşındaki kadın komşularının baş belası oldu

Dünya

81 yaşındaki kadın komşularının baş belası oldu

İngiltere'de 81 yaşındaki kadın, papağanını yüksek sesle şarkı söyletmek, arka arkaya son ses Oyuncak Hikayesi filmini oynatmak ve köpeğinin dışkısını başka evlere fırlatarak komşularını taciz etme suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

29 Şubat 2020, Cumartesi 15:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İngiltere'nin Kent şehrinde 81 yaşındaki Catherine Searle, adeta komşularının baş belası oldu. Searle, güvenlik kameralarına komşularının arabalarına makine yağı sürerken ve arabaların lastiklerinin altına çivi koyarken yakalandı. Yaşlı kadının yaptıkları bunlarla sınırlı değil. Papağanını bilinçli olarak yüksek sesle şarkı söyletmek, Oyuncak Hikayesi isimli animasyon filmi 7 saat boyunca son ses oynatmak ve köpeğinin dışkılarını başka evlere fırlatmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Şikayetçiler, kadının eylemlerini 'Çin işkencesi' olarak niteledi. 70 gün hapis istemiyle yargılanan kadının cezası 12 ay süreyle ertelendi.

İlgili Haberler
İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 11 yaşından küçük çocuklara kafa topu yasağı



Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Bizi kim vurdu?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Şekibe Çelenk, Muzaffer Erdost: Bir tarih gidiyor
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Martılar, insanların temas ettiği yiyecekleri tercih ediyor