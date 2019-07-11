Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 30 Haziran'da gerçekleşti. Sınava giren özel güvenlik adayları sonuçlara odaklanırken şu sıralar sık sık "82. Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yöneltiliyor. İŞTE AYRINTILAR.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

82. Özel Güvenlik sınavı sonuçlarının tarihi Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatı takviminde açıklanmıştı. Takvime göre sonuçlar 19 Temmuz'da ilan edilecek.