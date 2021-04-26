Türkiye 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye

82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05:00 itibariyle sona erdi.

26 Nisan 2021, Pazartesi 07:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 13 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak "kısmi kapanma" uygulanmasına geçildiğini duyurmuş, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin saatlerin saat 19.00 ve 05.00 olarak güncellendiğini belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel, sokağa çıkma kısıtlamasının 3 güne çıkarıldığını genelgeyle duyurmuştu. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 05.00 itibarıyla bitti.

AA

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