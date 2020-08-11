Mısır ile Yunanistan arasında çizilecek deniz yetki alanları sınırının, hangi güzergâhtan geçerse geçsin, Türkiye ile Libya deniz yetki alanları sınırı ile çakışacağı ortaya çıktı. Bunun üzerine anlaşmanın ‘yok hükümünde’ olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Cuma namazı çıkışında “3-4 gün içinde Doğu Akdeniz’de Oruç Reis aramalara başlayacak” demişti.

Tarih sürekli yenilencek

Türkiye, 23 Ağustos’a kadar yeni bir Navtex ilan etti. Geminin çalışmalarına devam ettiği sürece tarih yenilenecek. İlanın ardından Antalya’daki Oruç Reis, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına gitti. Oruç Reis beraberindeki destek gemileri Ataman ve Cengiz Han ile birlikte Doğu Akdeniz’de Navtex ilanında belirtilen koordinatlarda sismik çalışmalar yürütecek.

Yok böyle donanım

Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele” ifadelerini kullandı. Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Yunanistan panikte

Türkiye’nin Navtex ilanı Yunanistan’ı tedirgin etti. Türkiye’nin tavrının doğru olmadığını öne süren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği’nden (AB) konuyla ilgili destek istedi. Yunan medyasına göre; Miçotakis, Türkiye’nin adımlarını ‘endişe verici’ olarak değerlendirdi. İddialara göre; Yunanistan, Savunma Bakanlığı donanmasını alarma geçirdi. Almanya ise Türkiye ve Yunanistan’ı doğrudan görüşmeler yapmaya çağırdı.

İngilizce ‘Navigational text messages’ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.







