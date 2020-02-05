83 milyonluk Türkiye

Kadın sayısı 41.4 milyon

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), açıkladığı verilere göre; nüfus 2019’da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi (yüzde 1.39) artarak 82 milyon 3 bin 882 kişiden 83 milyon 154 bin 997 kişiye çıktı. Geçen yıl nüfus 1 milyon 193 bin 357 kişi (yüzde 1.47) artmıştı. Bir başka deyişle nüfus artış hızında yavaşlama var. Nüfusun 41.4 milyonu kadın, 41.7 milyonu ise erkek.

65 yaş ve üstü 7.5 milyon

Yeni doğanların sayısı 139 bin 850 düşerken, 50 ve üzeri yaş grubunda dikkat çeken bir artış var. 50 ve daha yukarı yaştaki nüfusta, bir önceki yıla göre 665 bin kişilik artış yaşandı. 2018’de bu artış 597 bin kişiydi. 2019’da 50 yaş üzeri vatandaşların sayısı 20.2 milyon olurken, bu sayı 2018’de 19.5 milyondu. 65 üzeri yaşlı nüfus ise bir önceki yıla göre 7 milyon 186 binden, 7 milyon 551 bine çıkmış durumda.

13 bin kişi 90'ı aştı

13 BİN KİŞİ 90'I AŞTI Yaşlı nüfustaki artışı gösteren diğer bir kanıt da 65 ve üstü yaş grubunun toplam nüfustaki payı. Bu pay 2018’de yüzde 8.8’di. Yani 1000 kişiden 88’i yaşlıydı. Şimdi pay yüzde 9.1’e çıktı ve 1000 kişiden 91’i yaşlı nüfus grubunda yer alıyor. Yaşlı nüfusta kadınların payı daha yüksek.

65 yaş üstü gruptaki 7.6 milyon kişinin yaklaşık 4.2 milyonu kadın. 85 yaş ve üstü nüfus 2019’da 685 bini aşarken, 2018’de bu rakam 661 bindi. Ayrıca 90 yaş üstü ise 12 bin 828 kişi arttı. Bu da ömrün uzadığını gösteriyor.

İstanbul'da rekor artış

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 1 kilometrekareye düşen kişi sayısı 2018’e göre 1 kişi artarak 108 kişi oldu. En kalabalık şehir 15 milyon 519 bin 267 kişiyle İstanbul oldu. Kilometre başına 2 bin 987 kişinin düştüğü İstanbul’da nüfus 1 yılda 451 bin 543 kişi arttı. 2018’de bu rakam 38 binde kalmıştı.

451 bin 543 kişilik (yüzde 2.99) artışta yabancıya konut, yabancıya çalışma izni, diğer kentlerden göçün etkili olduğu ifade ediliyor. Özellikle yabancı nüfustaki artış kent nüfusunun artışında önemli rol oynadı. İstanbul’da ikamet eden yabancı nüfus 2019’da 165 bin 197 artarak, 597 bin 440’a ulaştı.

Tekrar şehre dönüş

Verilerden en dikkat çekeni ise belde ve köy nüfusundaki azalış oldu. Oysa 2018’de 2017’ye göre 288 bin kişilik artış olmuştu. Bir başka ifadeyle kentten köye dönüş kısa sürdü. Belde ve köy nüfusu 1 yılda 6 milyon 337 binden 6 milyon 3 bine geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 77 milyon 151 bin kişi oldu. Kadın nüfusunun erkeklerden fazla olduğu iller ise Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Konya ve Kilis.