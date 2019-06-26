83 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinden bahçeye gideceğini belirterek ayrılan ve iki gündür haber alınmayan 83 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı

26 Haziran 2019, Çarşamba 22:41
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83 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp

Düğünlük Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'bahçeye gittiğini' söyleyerek, ayrılan Emine Uyulur evine dönmeyince yakınları yetkililerden yardım istedi.

MAHALLE SAKİNLERİ VE YAKINLARI DA ARIYOR

İhbar üzerine ilçe jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. 

Arama çalışmalarına mahalle sakinleri ve yakınları da eşlik ediyor.


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