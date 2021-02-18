84 yıllık gizemi Türk profesör çözüyor!

Atlas Okyanusu’nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart, 1937’de çift motorlu uçakla çıktığı dünya turunda gizemli bir şekilde kaybolmuştu. Pasifik Okyanusu’nun ortasında izini kaybettiren pilottan bir daha haber alınamamıştı. Earhart’ın akıbeti hakkında sayısız teori ortaya atıldı. Ancak yine de hiçbir zaman başına ne geldiği belirlenemedi. ABD’nin Penn State Üniversitesi’nden nükleer mühendislik profesörü Kenan Ünlü, Earhart’ın başına neler geldiğini nükleer teknolojiyle araştırıyor. 1991’de Pasifik’te bir adada bulunan bir metal parçasının Earhart’ın uçağına ait olabileceği belirlenmişti.

Nükleer teknolojisi

Bu metal, Earthart’ın varmak istediği Howland adasının 482 km uzağında bulunmuştu. Ancak o dönemin teknolojisi bunu kanıtlamaya elverişli değildi. Prof. Ünlü ve ekibi, bu metalin Lockheed 10-E Electra model uçağa ait olup olmadığını anlamak için nükleer reaktör kullanıyor. Üniversitenin, çıplak gözle görülemeyecek boya parçaları ve aşınmayı güçlü ışınlar ile gösteren nükleer reaktöründen faydalanıyorlar. Söz konusu metalde balta hasarı var. Araştırmanın sonuçları baharda açıklanacak.