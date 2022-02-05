84.7 milyonluk Türkiye! Yaşlı nüfus arttı, kentlere göç hızlandı
Türkiye nüfusu 2021’de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Nüfusun yüzde 50.1’i erkek, yüzde 49.9’u kadın. 65 yaş üstü nüfusta 291 bin kişilik artış varken, yeni doğumlarda 208 bin kişilik azalma var. Pandemi etkisi zayıflayınca memleketten kent merkezlerine dönüş hızlandı.
05 Şubat 2022, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), dün açıkladığı verilere göre; 2021’de nüfus artışı hızlandı. 2020’de nüfus 459 bin 365 kişi artarken 2021’de artış 1 milyon 65 bin 911 kişi oldu. Böylece toplam nüfus 83 milyon 614 bin 362’den 84 miyon 680 bin 273’e çıktı. Nüfusun 42.3 milyonu kadın, 42.4 milyonu ise erkek. Yeni doğanların (0-4 yaş) sayısı 208 bin 98 düşerken, 65 ve üzeri yaş grubu 291 bin 569 kişi artışla 8 milyon 245 bine yükseldi. Bir başka deyişle 100 kişiden 8’i 65 yaş üstü. 65 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun yüzde 9.7’si.
İSTANBUL’A DÖNÜŞ DİKKAT ÇEKTİ
Pandeminin zirvesinin yaşandığı 2020 yılı ile 2021 yılı arasında illerin nüfusunda da önemli değişiklikler oldu. İstanbul’da 2019'da 453 bin artan nüfus, 2020'de 57 bin kişi azalmıştı. 2021'de ise 378 bin 448 kişilik artış oldu: 15 milyon 840 bin 900.
Bu da korona etkisiyle memleketine dönen çalışanların ve öğrencilerin normalleşmeyle tekrar İstanbul'a döndüğüne işaret ediyor. Önceki yıl doğu illerinde nüfus artışı dikkat çekmişti, geçen yıl ise bu illerin nüfusunda düşüş yaşandı. Yani kentlere göç hızlandı.
KIYI KESİMİNDE PANDEMİ ETKİSİ
Kentlere dönüşü gösteren bir diğer veri ise köy ve il-ilçe nüfusundaki değişim. 2021’de köy ve belde nüfusunda yaklaşık 107 bin kişilik azalma olurken, il ve ilçe merkezlerinde 1 milyon 172 bin kişilik artış oldu. Nüfusun yüzde 93.2’si kentlerde yaşıyor. Salgınla birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma birçok sektörde kalıcı hale geldi. Bunun etkisiyle 2020’de kıyı illere göç hızlanmıştı. Bu etki 2021’de de devam etti. İzmir, Antalya, Muğla gibi illerdeki nüfus artışı da buna işaret ediyor.
KİLOMETREKAREYE 110 KİŞİ DÜŞÜYOR
- Türkiye’de kilometrekareye 110 kişi düşerken, bu sayı İstanbul’da 3 bin 49 kişi oldu.
- 2020’de kilometrekareye 109 kişi düşerken İstanbul’da bu sayı 2 bin 976 kişiydi. Bu durum İstanbul’a göçü net bir şekilde gösteriyor.
- İstanbul’dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.
- Nüfus yoğunluğu en az olan il kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli.
- Türkiye’de 2020 yılında 32.7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33.1’e yükseldi.
- Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa oldu.
- Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il ise Sinop.
- Çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67.9.
- 2020’de 1 milyon 333 bin 410 olan yabancı nüfusu, 2021’de 1 milyon 792 bin 36’ya kadar yükseldi.