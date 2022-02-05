84.7 milyonluk Türkiye! Yaşlı nüfus arttı, kentlere göç hızlandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), dün açıkladığı verilere göre; 2021’de nüfus artışı hızlandı. 2020’de nüfus 459 bin 365 kişi artarken 2021’de artış 1 milyon 65 bin 911 kişi oldu. Böylece toplam nüfus 83 milyon 614 bin 362’den 84 miyon 680 bin 273’e çıktı. Nüfusun 42.3 milyonu kadın, 42.4 milyonu ise erkek. Yeni doğanların (0-4 yaş) sayısı 208 bin 98 düşerken, 65 ve üzeri yaş grubu 291 bin 569 kişi artışla 8 milyon 245 bine yükseldi. Bir başka deyişle 100 kişiden 8’i 65 yaş üstü. 65 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun yüzde 9.7’si.

İSTANBUL’A DÖNÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Pandeminin zirvesinin yaşandığı 2020 yılı ile 2021 yılı arasında illerin nüfusunda da önemli değişiklikler oldu. İstanbul’da 2019'da 453 bin artan nüfus, 2020'de 57 bin kişi azalmıştı. 2021'de ise 378 bin 448 kişilik artış oldu: 15 milyon 840 bin 900.

Bu da korona etkisiyle memleketine dönen çalışanların ve öğrencilerin normalleşmeyle tekrar İstanbul'a döndüğüne işaret ediyor. Önceki yıl doğu illerinde nüfus artışı dikkat çekmişti, geçen yıl ise bu illerin nüfusunda düşüş yaşandı. Yani kentlere göç hızlandı.

KIYI KESİMİNDE PANDEMİ ETKİSİ

Kentlere dönüşü gösteren bir diğer veri ise köy ve il-ilçe nüfusundaki değişim. 2021’de köy ve belde nüfusunda yaklaşık 107 bin kişilik azalma olurken, il ve ilçe merkezlerinde 1 milyon 172 bin kişilik artış oldu. Nüfusun yüzde 93.2’si kentlerde yaşıyor. Salgınla birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma birçok sektörde kalıcı hale geldi. Bunun etkisiyle 2020’de kıyı illere göç hızlanmıştı. Bu etki 2021’de de devam etti. İzmir, Antalya, Muğla gibi illerdeki nüfus artışı da buna işaret ediyor.

KİLOMETREKAREYE 110 KİŞİ DÜŞÜYOR