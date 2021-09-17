850 bin esnafa vergi muafiyeti

Teklifteki bazı önemli düzenlemeler şöyle:

ÇİFTÇİLERE ÖNEMLİ DESTEK

Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu oluyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak, vergi alınmayacak.

YOUTUBER’LARA DÜZENLEME

YouTuber’ların videoların arasına alınan reklamlardan kazandığı pay, artık kaynağından kesinti yapılarak vergilendirilecek. YouTuber’lar bankadan kendilerine özel hesap açacak; bankalar ise YouTube’un bu hesaba gönderdiği paradan stopaj kesecek. Defter tutma zorunluluğu kaldırılacak.

240 BİN LİRA CİRO SINIRI

Küçük esnafa vergiden muafiyet getiriliyor. Yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan ve basit usulle defter tutan yaklaşık 850 bin esnaf Gelir Vergisi'nden muaf tutulacak. Berber, kuaför, terzi gibi küçük esnaf bu kapsamda yer alıyor.

BEYANNAME SAYISI 3’E İNİYOR

Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir, yılda 4 kez veriliyordu. Burada bir değişikliğe gidiliyor, yılda 4 kere değil 3 kez beyanname verilecek. Beyanname verme dönemleri de 1 ay erkene çekilecek.

STAJ PARASI DEVLETTEN

Meslek liselerinin ara eleman yetiştirmesi teşvik edilecek. Mevcut durumda meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 lira aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenleme ile işverenin ödediği destek miktarını devlet karşılayacak. Ödemenin de 1.000 liraya çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca kalfalık ücretlerini de devlet karşılayacak. Düzenleme, 160 bin civarında meslek lisesi öğrencisini ilgilendiriyor.