Türkiye 86 yaşında corona virüsü yenen Resmiye teyze hayatını kaybetti

86 yaşında corona virüsü yenen Resmiye teyze hayatını kaybetti

Türkiye

86 yaşında corona virüsü yenen Resmiye teyze hayatını kaybetti

Sakarya'da corona virüs tedavisinin ardından 9 gün sonra taburcu edilen 86 yaşındaki Resmiye Işık (86), beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

12 Nisan 2020, Pazar 12:07 Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın, 22 Mart’ta kaldırıldığı hastanede 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Corona Virüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan’da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirdi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Işık’ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık’ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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