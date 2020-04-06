Türkiye 86 yaşında corona virüsü yenen Resmiye teyzeden üzen haber

86 yaşında corona virüsü yenen Resmiye teyzeden üzen haber

Türkiye

86 yaşında corona virüsü yenen Resmiye teyzeden üzen haber

Sakarya’da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, corona virüsünü yenmesi sonrası beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Işık’a, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şifalar diledi.

06 Nisan 2020, Pazartesi 13:47 Son Güncelleme:
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Sakarya’da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, umreden gelen oğlu ve gelininden Corona Virüsünü kaptı. Kalp ve tansiyon hastalığı olan Işık, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan testi pozitif çıkan Işık, yapılan tedavi sonrası virüsü yenerek taburcu edildi.

Evine giden Rasmiye Işık, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sosyal medya hesabından Işık’a şifalar diledi.

Yüce paylaştığı mesajda, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen korona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim" diye yazdı.

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