Her hafta pazartesi günleri yüz bilerce lira dağıtan On Numara'nın 864. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye Karabük'ün Safranbolu ilçesine çıktı. Talihli kişi 338 bin 379 lira 80 kuruşun sahibi oldu.

25 Şubat On Numara çekilişindeki kazandıran numaralar: 01-03-04-11-14-18-20-23-28-29-33-34-42-45-47-50-59-64-66-71-77-80

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 106 kişi 2 bin 128 lira 45’er kuruş, 8 bilen bin 920 kişi 117 lira 50’şer kuruş, 7 bilen 20 bin 126 kişi 21 lira 45’er kuruş, 6 bilen 117 bin 730 kişi 3 lira 85’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 149 kişi 3 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.