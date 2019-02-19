865 öğrenci yurtdışına gidecek

Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla, 865 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurtdışına gidecek.

19 Şubat 2019, Salı 08:30
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865 öğrenci yurtdışına gidecek

Yurtdışında lisansüstü eğitim almaya hak kazananlar, üniversitelerinden en yüksek başarılarla mezun olan ve ALES’ten yüksek puan alan kimlikli, kişilikli, öz güveni yüksek öğrencilerden seçildi. Yurtdışında eğitim alacak her öğrencinin aynı zamanda Türkiye’nin birer elçisi olacağını dile getiren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, “Birçok başarı hikayesi, 1416 sayılı kanun kapsamında, yurt dışına lisansüstü öğrenim bursuyla giden öğrencilerin yazdığı hikayedir. Türkiye’de bazı imkanlar kısıtlı olduğu için bu alanlarda yüksek lisans ve doktora yaptırmak zor olabiliyor. Çocuklarımız daha gelişmiş laboratuvarlarda yetişerek o bilgilerini ülkemize getirsinler istiyoruz” dedi.

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