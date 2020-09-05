87. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası´nda heyecan sona erdi

400 metre engellide Berke Akçam´ın kırdığı U20 Türkiye rekorunun damga vurduğu şampiyonada, 100 metre yarışı ayrıca 75. Cezmi Or Kupası olarak değerlendirildi. Kupanın galibi olan 100 metre şampiyonu Kayhan Özer´e ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Erkeklerde Mehmet Çelik, kadınlarda ise Meryem Akdağ ve Elif Polat ikişer şampiyonluk kazanan isimler olurken, 110 metre engellide Mikdat Sevler, üç adımda Tuğba Danışmaz, 400 metre engellide Berke Akçam, 5000 metrede de Aras Kaya Türkiye Şampiyonası rekorlarını yenileyen isimler oldular. Yürüyüşte ise Salih Korkmaz, 39:26.92 ile 10,000 metre pist yürüyüş Türkiye rekoru yenilerken, Evin Demir de 44:43.85 ile tüm zamanlar listesinde en iyi ikinci dereceyi yaptı.

Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan isimler şöyle:

Erkekler

100 metre: Kayhan Özer, 10.46 (rüzgar: +2.7)

200 metre: Oğuz Uyar, 21.32 (+1.4)

400 metre: İlyas Çanakçı, 46.56

800 metre: Mehmet Çelik, 1:48.87

1500 metre: Mehmet Çelik, 3:45.48

3 bin metre: Ali Kaya, 8:08.73

5 bin metre: Aras Kaya, 13:31.50

10 bin metre: Halil Yaşin, 30:27.74

110 metre engelli : Mikdat Sevler, 13.76 (+0.5)

400 metre engelli: Berke Akçam, 49.78

3 bin metre engelli: Hilal Yego, 8:40.26

Sırıkla atlama: Mustafa Berkay Gürmeriç, 4.80

Uzun atlama: Muammer Demir, 7.66 (+4.0)

Yüksek atlama: Alperen Acet, 2.21

Gülle atma: Alperen Karahan, 17.63

Çekiç atma: Özkan Baltacı, 76.87

Disk atma: Ömer Şahin, 56.48

Cirit atma: Ümmet Değermenci, 71.77

Üç adım atlama: Can Özüpek, 16.32 (-0.1)

Dekatlon: Yavuz Şalkacı, 5997 puan

10 Bin metre pist yürüyüş: Salih Korkmaz, 39:26.92

Kadınlar

100 metre: Elif Polat, 11.88 (+.2.7)

200 metre: Elif Polat, 24.64 (-0.6)

400 metre: Nevin İnce, 57.03

800 metre: Rahime Tekin, 2:11.80

1500 metre: Meryem Akdağ, 4:23.40

3 bin metre: Meryem Akdağ, 9:11.26

5 bin metre: Fatma Arık, 16:54.39

100 metre engelli: Özge Soylu, 13.55 (+0.9)

400 metre engelli: Emel Kırçın, 58.61

3 bin metre su engelli: Derya Kunur, 10:02.93

Uzun atlama: Tuğba Aydın, 5.97 (+1.1)

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, 13.81 (1.3)

Sırıkla atlama: Demet Parlak, 4.15

Yüksek atlama: Buse Savaşkan, 1.79

Gülle atma: Aysel Yılmaz, 15.07

Disk atma: Özlem Becerek, 57.09

Cirit atma: Münevver Hancı, 50.57

Çekiç atma: Merve Yılmazer, 55.28

Heptatlon: Beyzanur Yavuz, 4625 puan

10 bin metre pist yürüyüş: Evin Demir, 44:43.85

DHA