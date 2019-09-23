87 yaşındaki oyuncu Bilge Zobu: Teklif gelmiyor

Yeşilçam’ın usta isimlerinden 87 yaşındaki Bilge Zobu, önceki akşam Akaretler’de görüntülendi

23 Eylül 2019, Pazartesi 07:57
A A
87 yaşındaki oyuncu Bilge Zobu: Teklif gelmiyor

Bir süredir ekranlarda yer almayan Bilge Zobu “Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer.

'KİMSEYE SİTEMİM, BİR KIRGINLIĞIM YOK'

7 yıldır hiçbir projede yer almıyorum. Zaten teklif de gelmiyor. Ama kimseye sitemim, bir kırgınlığım yok” dedi.

Bilge Zobu’nun 1976’da Kemal Sunal ile oynadığı ‘Kapıcılar Kralı’ sinema klasikleri arasına girmişti.


Haberin fotoğrafları için tıklayınÜnlü isimlerin değişimi

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...