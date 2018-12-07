89 suçtan aranıyordu! Sakarya'da yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 89 farklı suçtan aranan, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı

07 Aralık 2018, Cuma 00:04
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89 suçtan aranıyordu! Sakarya'da yakalandı

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda aralarında adam yaralama, dolandırıcılık ve yağma gibi 89 farklı suçtan aranması bulunan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 38 yaşındaki S.K. yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanarak gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Karasu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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