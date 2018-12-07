Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda aralarında adam yaralama, dolandırıcılık ve yağma gibi 89 farklı suçtan aranması bulunan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 38 yaşındaki S.K. yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanarak gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Karasu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.