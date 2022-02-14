8’inci kattaki ölüme takipsizlik! Dosya kapatıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Zerda Curka, arkadaşlarıyla birlikte gittiği otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otel odasında Curka ile birlikte bulunan 4 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 4 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında odada bulunan U.A, İ.D, A.T ve Y.Y hakkında dava açılmasına gerek olmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi. Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, takipsizlik kararında ifadesine yer verilen Y.Y, Zerda Curka ile ev arkadaşı olduklarını söyleyerek, olay günü canları sıkıldığı için otelde olan arkadaşlarının yanına gittiklerini anlattı.

“TARTIŞMA SESLERİ DUYDUM”

Alkol aldıklarını ve dans ettiklerini söyleyen Y.Y, “Ben odada yokken tartışma sesi duydum. Odaya gittiğimde A.T Zerda’ya, ‘Sen bizim arkadaşımız değilsin. Seninle konuşmak istemiyorum’ diyordu. Zerda’da bunun üzerine A.’ya, ‘Senin sevgilin beni elledi’ dedi. Zerda’ya bu doğru söyleyip söylemediğini sorduğumda, ‘Sen bana neden inanmıyorsun? O kızı daha yeni tanıyoruz’ dedi. Ben de kendisine sarıldım” dedi.

“SAKIN ATLAMA..”

Odada yalnız kaldıklarını ve Zerda Curka’nın balkona çıktığını anlatan Y.Y, “Sigara içmek için çıktı sandım. Ancak 15-20 dakika gelmeyince balkona gittim. Zerda balkon demirlerinin dışında duruyordu. Onu öyle görünce, ‘Sakın atlama, beni düşün, kardeşini düşün’ dedim. Ancak bana cevap vermeden kendisini aşağı bıraktı” dedi.

BEKÇİ OLAYI ANLATTI

Olay anını gören Bekçi R.E’nin de tanık olarak ifadesi alındı. Olay anında iki kadın şahsın yüksek sesle balkonda konuştukları ve sonrasında içeri girdiklerini söyleyerek, “Bir süre sonra bir kadın tek başına balkona çıktı. Balkonun korkuluklarına tutundu. Bu süreç yaklaşık 2-3 dakika sürdü. Daha sonra başka bir kadın balkonun kapısına geldi. Ancak balkona çıkmadan korkuluklara tutunan kişi kendisini aşağı bıraktı” dedi.

İNTİHAR ETTİĞİ KESİNLEŞTİ

Alınan ifadelerin ardından soruşturmayı kapatan savcılık, olay yerinde bulunan tanıklar ile olaydan bağımsız olan R.T’nin aynı doğrultuda ifade verdiklerini belirtti. Zerda Curka’nın kasten ya da taksirle öldürüldüğüne ve intihara yönlendirildiğine dair delil olmadığını belirten savcılık Curka’nın intihar etmek suretiyle hayatını kaybettiğine karar verdi.