Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta oturdukları 8’inci kattaki daireden düştü. Hastaneye kaldırılan Usta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı Bartu Can A., gözaltına alındı. Bartu Can A. ifadesinde Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söyledi. Bartu Can A. tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü.

Zonguldak'ta apartmanın çatı katından atlayarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ayşe Özgecan Usta'nın adliyeye sevk edilen erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra ev hapsinde tutulacağı öğrenildi.

