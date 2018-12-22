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8’inci kattan üzerine 5 kiloluk dambıl ağırlığı düştü!

İnanılmaz olay Rize'de yaşandı. Bir binanın 8’inci katından düşen 5 kiloluk dambıl ağırlığı omzuna isabet eden dolmuş şoförü İrfan Öksüz (45) yaralandı. Dambıl ağırlığını, yaşlı bir kadının elinden kaçırıp aşağıya düşürdüğü ortaya çıktı

22 Aralık 2018, Cumartesi 17:21 Son Güncelleme:
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8’inci kattan üzerine 5 kiloluk dambıl ağırlığı düştü!

Rize'de bugün Anbarlık köyü minibüs durakları önünde bekleyen dolmuş şoförü İrfan Öksüz’ün üzerine 8’inci kattan 5 kiloluk dambıl ağırlığı düştü. Diskin omzuna isabet ettiği İrfan Öksüz yere yığıldı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından İrfan Öksüz’ü Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polisler, olay yerinde inceleme yaparak dambıl ağırlığının hangi daireden düştüğünü belirledi.

ELİNDEN KAÇIRMIŞ!

Binanın 8’inci katında oturan yaşlı bir kadının dambıl ağırlığını elinden kaçırdığı ve ardından balkonun kenarından aşağıya düştüğü ortaya çıktı.

İrfan Öksüz’ün kolunun kırıldığı olayla ilgili iki kadını gözaltına aldı. DHA-İHA

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