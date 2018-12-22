8’inci kattan üzerine 5 kiloluk dambıl ağırlığı düştü! İnanılmaz olay Rize'de yaşandı. Bir binanın 8’inci katından düşen 5 kiloluk dambıl ağırlığı omzuna isabet eden dolmuş şoförü İrfan Öksüz (45) yaralandı. Dambıl ağırlığını, yaşlı bir kadının elinden kaçırıp aşağıya düşürdüğü ortaya çıktı