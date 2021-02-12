Türkiye 8'inci sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Bakan Selçuk yüz yüze eğitim takvimini açıkladı
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8'inci sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Bakan Selçuk yüz yüze eğitim takvimini açıkladı

Türkiye

8'inci sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Bakan Selçuk yüz yüze eğitim takvimini açıkladı

Yüz yüze eğitimin kademeli bir şekilde başlayacağı okullarda 8'inci sınıfların ne zaman okula gideceği merak konusu oldu. Peki, 8'inci sınıflar ne zaman okula gidecek?

12 Şubat 2021, Cuma 12:13 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 8'inci sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi duyurdu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "15 Şubat pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Okul öncesine verdiğimiz önem bellidir. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. İlkokullarımız açılması kararını verdik, yine seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak devam edecektir.

1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır" dedi.

Açıklanan takvime göre 8'inci sınıflar 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.


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