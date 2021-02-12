Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 8'inci sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi duyurdu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "15 Şubat pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Okul öncesine verdiğimiz önem bellidir. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. İlkokullarımız açılması kararını verdik, yine seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak devam edecektir.

1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır" dedi.

Açıklanan takvime göre 8'inci sınıflar 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.



