Öğrenci sayısı arttı

2012-2013 öğretim yılında MEB verilerine göre; 66 aylık 448 bin 517, 60 aylık ise 163 bin çocuk birinci sınıfa kayıt yaptırdı. Yani her yıl ortalama 1 milyon 200 çocuk 1’inci sınıfa başlarken, o yıl 611 bin 517 daha fazla sayıda öğrenci okullu oldu. Bu öğrenciler bu yıl 8’inci sınıfta okuyor. 8’inci sınıftaki öğrenci sayısı geçmiş yıllarda olduğu gibi 1 milyon 200 bin değil, yaklaşık 1 milyon 800 bin. Önceki yılların yaklaşık 1.5 katı.

Sorular zor olacak

LGS’ye geçen yıl 1 milyon 29 bin öğrenci başvurdu. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 600 bine çıkacak. Bu durum MEB’i puan yığılmalarını da önlemek için sınavı daha seçici yapmak şeklinde bir önleme götürebilir. Bu da sınavın daha zor sorulardan oluşması anlamına geliyor.

LGS’ye nasıl çalışılmalı?

Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Koordinatörü Sibel Durak LGS’ye hazırlanan öğrencilere ve ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

● Zamanı planlı bir şekilde kullanın. Önemli olan bazı günler çok ders çalışmak değil, her gün yeterince çalışmak.

● İyi bir ders çalışma seansı 20-40 dakika olmalı. 10 dakika da mola verilmeli.

● Zorlandığınız bir konuyu çalıştıktan sonra başka bir şey yapmadan direk uykuya geçin. Çalıştığınız konunun hafızanıza yerleşmesini sağlarsınız.

● Konu çalışmadan test çözmeyin. Testlerde yanlış yaptığınız soruların doğru çözümünü mutlaka öğrenin.

Anne-babalara tavsiyeler

● Ailenin sınava ilişkin olumsuz düşünceleri çocuğun kaygı düzeyinde etkili olacak. Anne baba olarak olumsuz düşüncelerinizi olumluya çevirmelisiniz.

● Çocuklara, girdikleri sınavın sonucu ne olursa olsun değerli olduklarını hissettirin.

● Çocuğunuzun olumlu davranışlarını takdir edin.

● ‘Sana güveniyorum’, ‘Kesin kazanırsın’ cümleleri yerine ‘ne kadar emek harcadığını görüyorum, hiçbir emek karşılıksız kalmaz’ demek daha etkili.

● Çocuğunuzun başarısını yakın çevredeki diğer çocukların başarısıyla karşılaştırmayın.

● Sürekli ‘Çalış!’ demek yerine, ‘Ne yaptın, nasıl gidiyor, bizlerden bir isteğin var mı?’ tarzında bir yaklaşım tercih edilmeli.

● Başarılı ya da başarısız her koşulda onların yanında olabileceğimizi onlara hissettirmeliyiz.

● Öğretmenleriyle iletişim halinde olun.

Nitelikli lise istiyorsan bunlara dikkat!

Tonguç Akademi kurucularından Talha Doğan sınava hazırlanan öğrencilere önemli tüyolar verdi.

Erken kalk: Günlük 8 saat uyku senin için yeterli. Okul olmadığı zamanlarda da erken uyan. Sabah saatlerini verimli bir şekilde değerlendir.

Programın yoksa hemen oluştur: Mutlaka kendine uygun bir plan hazırla.

Hedefe giden yoldan şaşma: Sadece 4 ay daha kaldı. Arkadaşlarına ‘hayır’ demeyi öğren. Sıkı geçirdiğin bu 4 ay sayesinde hedeflerine ulaşmak senin elinde.

Olumlu düşün: Olumlu cümleler kur. Soru çöz: Hedefine giden yolda günlük minimum soru sayısı belirle. Her gün mutlaka soru çöz. Çözdüğün soruların güncel olmasına dikkat et. Yeni nesil sorular seç. Hata kutusu oluşturmayı da unutma.

Özellikle çalışılması gereken dersler

Türkçe, matematik ve fen derslerinin katsayı 4, inkılap, din ve İngilizce’nin ise 1. Yani bir Türkçe sorusu 4 inkılap sorusuna eşit. Katsayısı yüksek derslerde sorular daha değerli. Türkçe, matematik ve fen dersinde konularını eksiksiz tamamlamalısın. İnkılap, din, İngilizce konularını da yine eksiksiz tamamlamalısın. Sınava konu eksiğin olmadan girdiğinde yapabileceklerinin sınırı yok.

Ders çalışma ve test çözme dışında neler yapılabilir?

Başarıya giden yolda motivasyon işin olmazsa olmazı. Motivasyonunu yüksek tutmak için sevdiğin aktivitelere zaman ayırmalısın. Kendine ödüller koymalısın. Ödül, hem hedefini tamamlamanda seni hızlandırır hem de bir mola vermiş olursun. Yararı olacak birkaç aktivite örneği:

● Kitap okuma saatleri

● Sinema

● Günde yarım saat sosyal medya

● Resim, müzik gibi bir hobi

● Araştırma saatleri

● Dil öğrenme