9 Ağustos corona virüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu. Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 223 bin 759 oldu.

Bakan Koca: 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında, "25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok." bilgisini verdi.







