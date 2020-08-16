Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Kenan Pars’ın (Kirkor Cezveciyan) adını taşıyan Milli Piyango bayisi İstanbul Bakırköy’de yıllardır Türkiye’nin en sembol şans oyunları merkezlerinden biri. Bugüne dek sayısız ikramiyenin dağıtıldığı bayiye son olarak geçtiğimiz hafta Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi isabet etti. 9 Ağustos çekilişinde 3 milyon liralık büyük ikramiyelerden biri Kenan Pars’ın torunları tarafından işletilen bu bayiden satıldı. ‘ARACILIK ETMEK GÜZEL’ Bakırköy İstanbul Caddesi’ndeki bayiyi 12 yıldır işleten Baran-Emir Taşlıdan kardeşler bayi olarak her zaman daha kurumsal olmak hedefinde. Baran Taşlıdan bu konuda şunları söyledi: “Müşterinin biletine bakmasından, kupon satışına daha kurumsal olabilmek için çalışıyoruz. Büyük ikramiyeyi sattığınız zaman biz de çok mutlu oluyoruz. Bir insanın hayatının değişmesine aracılık etmek bizleri de mutlu ediyor.” Taşlıdan Kardeşler, yeni dönemde yenilenen oyunlar hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

Büyük ikramiyeyi kazanınca taksi aldı

En son büyük ikramiye kazanan oyuncum 2 milyon lira kazandı. Hala kazanç makbuzunu da saklıyor. İnanmayanlara göstermek için cüzdanında duruyormuş. Bizimle de paylaştı bu makbuzunu. Bu kazancıyla bir taksi plakası almış şimdi de o taksinin geliriyle de yaşamını devam ettiriyor. Bir keresinde kuponunu kontrol için bize gelen bir müşteri de büyük ikramiye kazandığını burada gördü. Kuponuna hiç bakmamış burada gördü ne kazandığını. Aylarca yanında taşıdığı kuponla aslında zengin olduğunu bilmeden yaşamış.

12 yıldır aynır sayıları oynayan müşterim var

Ben 12 yıldır bu işi yapıyorum. Müşterilerin oynarken değişik totemleri var. Mesela 12 yıldır her çekilişte aynı sayıları oynayan müşterilerim var.

Adı oyun olsa da işimiz çok ciddi bir iş

Bayii olmak için sabırlı olmak şart. Sonuçta bu iş perakende bir iş. Bayilerin insan ilişkilerinin de çok iyi olması gerekiyor. Bir de çok dikkatli olmak gerekiyor. Hata kabul etmeyen bir işteyiz. Sonuç isteyen müşteriye doğru kağıdı vermek bile çok önemli. Gelen vatandaşın hayatına olumsuz etki etme riskimiz bile var. Adı oyun olsa da işimiz çok ciddi bir iş.