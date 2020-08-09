9 Ağustos Milli Piyango sonuçları

Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen 3 milyon TL'lik büyük ikramiyeli Milli Piyango çekilişinin sonuçları belli oldu.

Milli Piyango’nun ilk çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon TL'yi kazanan şanslı numara 290611 oldu.



