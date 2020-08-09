Türkiye 9 Ağustos Milli Piyango sonuçları

9 Ağustos Milli Piyango sonuçları

Türkiye

9 Ağustos Milli Piyango sonuçları

Milli Piyango'nun 9 Ağustos 2020 çekiliş sonuçları açıklandı. Sisal Şans, yılların geleneği Milli Piyango’nun ilk çekilişini 9 Ağustos Pazar saat 15.30’da gerçekleştirdi. Milli Piyango’nun ilk çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon TL'yi kazanan şanslı numara, 290611 oldu.

09 Ağustos 2020, Pazar 19:37 Son Güncelleme:
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Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen 3 milyon TL'lik büyük ikramiyeli Milli Piyango çekilişinin sonuçları belli oldu.

Milli Piyango’nun ilk çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon TL'yi kazanan şanslı numara 290611 oldu.


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