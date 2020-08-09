9 Ağustos Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
9 Ağustos Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 9 Ağustos 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
09 Ağustos 2020, Pazar 09:38 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 9 Ağustos 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Uzak Ara Eğlence
Pelin Akil’in sunduğu, Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul’un jüri üyesi olduğu ‘Uzak Ara Eğlence’, Kaan Urgancıoğlu’nun konuk olacağı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Üç turdan oluşan yarışmada jüri üyeleri, yarışmacıları bazen kandırmaya çalışacak, bazen de yetenekleriyle onlara puan kazandıracak.
TRT1 20.00: Tövbeler Olsun
Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can’ın rol aldığı ‘Tövbeler Olsun’ adlı dizi ilk bölümüyle ekranda: Pinti mücevher imalatçısı Namzet, piyasanın altın çocuğu olmak isterken bir kaza geçirir. Bu olaydan sonra çok değişen Namzet, hatalarıyla yüzleşir. Namzet’in bu değişimi ailesi ile eski ortağı ve şimdiki büyük düşmanı Osman’ı çok şaşırtır.
ATV 9 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
08:00 Kediler ve Köpekler
10:00 Aşk Sana Benzer
12:10 Dizi TV
12:55 Şans Kapıyı Çalınca
15:40 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş
22:45 Öncü Kuvvet
KANAL D 9 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Ankara'nın Dikmen'i
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı
16:00 Çatı Katı Aşk
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Ara Eğlence
22:15 Yabancı Sinema
STAR TV 9 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
06:00 İki Aile
08:00 Afacan Beşler 3
10:00 Kaçak Gelinler
12:30 Afacan Beşler 4
14:30 Aramızda Kalsın
16:30 En Güzel Bölüm
16.45 Ayçecik ile Ömercik
18:45 Star Haber
20:00 Kurtarıcı
22:00 Bir Demet Tiyatro
FOX TV 9 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Küçük Prens
13:00 Bay Yanlış
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
TRT 1 9 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:50 İncir Ağacı
07:00 Böyle Bitmesin
09:10 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ulak
14:05 Türk Sineması "Keloğlan Yeni Masal"
15:50 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
TV8 9 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren
10:30 Masterchef Türkiye
15:45 Oynat Bakalım
16:15 Yerli Sinema
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 9 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Milyarder
15:15 Pis Yedili
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kibar Feyzo
21:45 Gülen Gözler
23:45 Hacker
Kanal 7 9 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 TV Filmi
08:45 Elif
09:45 Baba Evi
11:45 Aşk Bir Rüya
13:30 Başkasının Parası
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Villa
a2 9 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın