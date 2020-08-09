Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 9 Ağustos 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Uzak Ara Eğlence

Pelin Akil’in sunduğu, Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul’un jüri üyesi olduğu ‘Uzak Ara Eğlence’, Kaan Urgancıoğlu’nun konuk olacağı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Üç turdan oluşan yarışmada jüri üyeleri, yarışmacıları bazen kandırmaya çalışacak, bazen de yetenekleriyle onlara puan kazandıracak.

TRT1 20.00: Tövbeler Olsun

Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can’ın rol aldığı ‘Tövbeler Olsun’ adlı dizi ilk bölümüyle ekranda: Pinti mücevher imalatçısı Namzet, piyasanın altın çocuğu olmak isterken bir kaza geçirir. Bu olaydan sonra çok değişen Namzet, hatalarıyla yüzleşir. Namzet’in bu değişimi ailesi ile eski ortağı ve şimdiki büyük düşmanı Osman’ı çok şaşırtır.





ATV 9 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

08:00 Kediler ve Köpekler

10:00 Aşk Sana Benzer

12:10 Dizi TV

12:55 Şans Kapıyı Çalınca

15:40 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş

22:45 Öncü Kuvvet





KANAL D 9 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Ankara'nın Dikmen'i

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı

16:00 Çatı Katı Aşk

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Ara Eğlence

22:15 Yabancı Sinema





STAR TV 9 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

06:00 İki Aile

08:00 Afacan Beşler 3

10:00 Kaçak Gelinler

12:30 Afacan Beşler 4

14:30 Aramızda Kalsın

16:30 En Güzel Bölüm

16.45 Ayçecik ile Ömercik

18:45 Star Haber

20:00 Kurtarıcı

22:00 Bir Demet Tiyatro





FOX TV 9 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Küçük Prens

13:00 Bay Yanlış

16:00 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım





TRT 1 9 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:50 İncir Ağacı

07:00 Böyle Bitmesin

09:10 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ulak

14:05 Türk Sineması "Keloğlan Yeni Masal"

15:50 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun





TV8 9 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09:45 Bir Bilen Bir Pişiren

10:30 Masterchef Türkiye

15:45 Oynat Bakalım

16:15 Yerli Sinema

20:00 Masterchef Türkiye





Show TV 9 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Milyarder

15:15 Pis Yedili

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kibar Feyzo

21:45 Gülen Gözler

23:45 Hacker





Kanal 7 9 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 TV Filmi

08:45 Elif

09:45 Baba Evi

11:45 Aşk Bir Rüya

13:30 Başkasının Parası

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Villa





a2 9 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın