Magazin 9 Aralık 2021 TV yayın akışı: Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV’de bugün neler var?
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9 Aralık 2021 TV yayın akışı: Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV’de bugün neler var?

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9 Aralık 2021 TV yayın akışı: Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV’de bugün neler var?

9 Aralık 2021 TV yayın akışı günün ilk saatleriyle birlikte belli oldu. Hem gün içinde hem de akşam saatlerinde televizyon izlemeyi tercih eden pek çok kişi Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV’de hangi programlar olduğunu araştırıyor. İşte, bugün (9 Aralık 2021) yayınlanacak dizi, film ve yarışmalar…

09 Aralık 2021, Perşembe 09:21 Son Güncelleme:
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9 Aralık 2021 TV yayın akışında dizilerin ağırlıklı olduğu görülüyor. Kanal D’de Camdaki Kız, ATV’de Bir zamanlar Çukurova, TRT1’de Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, 9 Aralık1’de Benim Hayatım, Fox TV’de ise Misafir dizileri yer alıyor. Dizi izlemek istemeyenler için ise 9 Aralık0’de Güldür Güldür Show, TV8’de ise MasterChef ekranlarda olacak. İşte, saat saat 9 Aralık 2021 TV yayın akışı

9 ARALIK 2021 TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Asi
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 15:45 Ece Üner ile Susma
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Camdaki Kız
  • 23:45 Yargı

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 06:05 Şampiyon
  • 08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
  • 10:00 Kıbrıs Zafere Doğru
  • 13:00 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
  • 00:25 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
  • 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Aziz

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Kiralık Aşk
  • 18.30 Star Haber
  • 20:00 Benim Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 Masterchef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 Masterchef Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
  • 19:00 FOX Ana Haber
  • 20:00 Misafir
  • 23:30 Aş Mantık İntikam

 

 

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