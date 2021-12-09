Yeni zamlı sigara fiyat listesini paylaşan Aybaş, “Günaydınlar sigara zammı devam ediyor ülkece kanıksıyoruz.” ifadelerini kullandı. Böylece zam gelen sigara grubundaki en ucuz sigara 14,00 TL, en pahalı sigara ise 19 TL oldu.

SİGARALARA ZAM MI GELDİ?

Geçtiğimiz hafta bir sigara grubuna gelen zammın ardından önce Philip Morris grubuna sonra da JTI grubunda yer alan sigaralara zam gelmişti. Zam haberlerini Twitter hesabından yapığı paylaşımla duyuran Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 9 Aralık 2021 Perşembe sabahı, TT grubundaki sigaraların zamlı fiyat listesini paylaştı.









“ÖTV ZAMMI DA BEKLENİYOR”

Sigara gruplarına gelen zammı duyuran Aybaş, yaşanan artışın kurdan dolayı olduğunu daha sonra da ÖTV zammının beklendiğini ifade etmişti…

MARLBORO, WİNSTON, MURATTİ, PARLIAMENT GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

PHİLİP MORRİS

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 17,50 TL

L&M: 17,50 TL

JTI

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black &Grey: 20 TL

Camel Slender: 17,5 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,5 TL

Monte Carlo: 17,5 TL

LD: 15,5 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO