9 Aralık Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bu akşam 20.30'da başlayacak olan yarışmanın ödülü ise 20 bin TL... Uygulama Instagram hesabından "Çikolatasız yapamam diyen hadiciler burada mı? Bugünkü ipucumuz sizler için geliyor. Çikolata yemenin verdiği keyif ve mutluluk konusunda hemfikirsek, bu lezzetli yiyeceğin bir de üretim aşamalarına bakalım o zaman. Çikolatanın üretimi sırasında sıvılaştırılarak daha lezzetli olması için karıştırılması işlemine ne ad verildiğini biliyor muyuz? İpucu içinde ipucu: KONÇ…." diyerek soruyu geçti.

CEVAP: KONÇLAMA

Çiğ işlenmemiş çikolata kumsu ve taneli yapıda ve yemek için uygun olmayan bir durumdadır. İsviçreli çikolata üreticisi Rudolph Lindt, günümüzde çikolatanın varolduğu haline gelebilmesini sağlayan bir yuvarlama ve karıştırma işlemini keşfetmiştir. ‘Konçlama' ismi kullanılan silindirlerin kabuk benzeri şekillerinden kaynaklanmaktadır. Çikolata, süt, vanilya, ekstra kakao yağı gibi bileşenler konçlanır ve dil üzerinde hoş bir his bırakmasını sağlar.

Konçlama işleminin yapılmasındaki amaç,

Rutubetin düşürülmesi,

İstenmeyen kokuların atılması,

Uçucu asitlerin uzaklaştırılması,

İstenen aromanın oluşturulması,

Topaklanmanın ayrıştırılması,

Partiküllerin yağ ile kaplanması,

Viskozitenin ayarlanmasıdır.