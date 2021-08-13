Kültür & Sanat 9 ayda üretilen Kars'ın tarihi gravyer peyniri

9 ayda üretilen Kars'ın tarihi gravyer peyniri

Kültür & Sanat

9 ayda üretilen Kars'ın tarihi gravyer peyniri

Kars'ta asırlardır aynı yöntemlerle üretilen gravyer peyniri, 6 ile 9 ay süren lezzet yolculuğunun ardından sofralardaki yerini alıyor.

13 Ağustos 2021, Cuma 12:50 Son Güncelleme:
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Peynir üretiminde ülkenin önde gelen kentlerinden Kars'ta "zavot" ırkı ineklerin sütünden elde edilen gravyer, damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. Yapımı zahmetli olan gravyer için üreticiler Boğatepe köyündeki onlarca bitki çeşidinin bulunduğu yaylalardaki ineklerden toplanan sütleri mandıraya getiriyor.

Mandıradaki sütleri süzgeçten ve sonrasında belli aşamalardan geçiren üreticiler, bakır kazanlara aktardıkları sütleri pişiriyor. Parçacıklar haline gelene kadar pişirilen süt, daha sonra süzülerek kazanlardan alınıyor. Kalıplara doldurulan ve üzerlerine ağırlık konularak birkaç gün süzme işlemine devam edilen süt, 48 saat dinlendirilmek üzere orta sıcaklıktaki bir odaya alınıyor.

Süt bu zorlu aşamaların ardından serin bir odada 6-9 ay daha bekletilerek gravyer halini alıyor.

ASIRLARDIR ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Gravyer üreticisi Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, AA muhabirine, gravyerin damakta bıraktığı lezzetin yanı sıra sindirimi de kolaylaştırdığını söyledi.

Dünyada 4 bin civarında peynir çeşidi olduğunu aktaran Koçulu, "Gravyer besin değeri yüksek olmasıyla dünyadaki en özel peynirler arasında yer alıyor. Büyük emeklerle üretiliyor. Peynir rengini de hayvanların merada otladığı çiçeklerden almaktadır. Merada sütler sağılır, 2 saat sonra gelir ve temizlenir. Bazı zorlu aşamalardan geçen ürün 6-9 ay olgunlaştıktan sonra peynir halini alır." diye konuştu.

AA

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