9 aylık hamile Cansu Tosun'dan yeni poz
9 aylık hamile olan oyuncu Cansu Tosun, kaldığı otelin bahçesinde güneşlendi. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına “D vitamini almak lazım” notunu düştü.
10 Haziran 2020, Çarşamba 22:04 Son Güncelleme:
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Önümüzdeki günlerde Marsel ismini verecekleri oğlunu kucağına alacak olan 9 aylık hamile oyuncu Cansu Tosun, kaldığı otelin bahçesinde güneşlendi. Tosun’un “D vitamini almak lazım” notuyla paylaştığı bu fotoğraflarını, oyuncu eşi Erkan Kolçak Köstendil çekti.
Oyuncu Cansu Tosun ile meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil, 2 yıl aşk yaşamış, Ağustos 2018’de hayatlarını birleştirmişti. Doğumuna sayılı günler kalan ünlü oyuncu güneşlenirken çekindiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
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