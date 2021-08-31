Geçen yıl pandemi sürecinin olumsuz koşullarına rağmen tüm gösterimlerini sosyal mesafeli olarak fiziki şekilde gerçekleştirilen festivalin, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Ulusal Kısa Film Yarışması" ve "Bosphorus Film Lab" bölümlerine başvurular, 24 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Festival kapsamında düzenlenecek tüm yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularına "www.bogazicifilmfestivali.com" adresi üzerinden erişilebilir.

EN İYİ UZUN METRAJ FİLM 100 BİN TL ALACAK

1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği festivalin, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda yer alacak filmlerden bir tanesi "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü" için verilen 100 bin Türk lirasını almaya hak kazanacak.

Yarışmada bunun yanı sıra "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Kurgu" dallarında da ödüller dağıtılacak.

Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada "FİLM – YÖN En İyi Yönetmen Ödülü" ile Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından bir filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla "FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü" de yarışmadaki filmler için bir diğer prestijli ödül olacak.

Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden, festivallerde ödüller toplamış ve beğeni kazanmış yapımların yer alacağı Uluslararası Uzun Metraj, Uluslararası Kısa Kurmaca ve Uluslararası Kısa Belgesel film yarışmalarında yer alan filmlerin tamamı sinemaseverler tarafından ilk kez 9. Boğaziçi Film Festivali'nde izlenebilecek.

PROJE GELİŞTİRME BÖLÜMÜ ÇALIŞIYOR

Festivalin endüstriye yönelik etkinlikleri ve proje geliştirme bölümü olan Bosphorus Film Lab'de, Pitching Platformu, Work in Progress ve First Cut Lab için de başvuru süreci başladı.

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab'e yapım ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek.

Pitching Platformu'nda yer alacak bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü'nü alırken bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü'nün sahibi olacak.

Work in Progress kapsamında yer alan projeler de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Dağıtım Ödülü için sunumlarını gerçekleştirecek.

Festivalin ilk yılından bu yana devam ettirdiği "Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması" ve "Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması" da bu yıl gerçekleştirilecek.

Festivalde süresi 20 dakikayı aşmayan deneysel, animasyon ve kurmaca filmler Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'na, süresi 30 dakikayı aşmayan belgesel filmler ise Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması'na başvuru yapabilecek.

Kurmaca kategoride yer alacak filmlerden biri ise İstanbul Medya Akademisi tarafından verilecek Genç Yetenek Ödülü'ne layık görülecek. Festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler aynı zamanda Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak.

AA