9 büyükşehirde denetim! Fiyatlar...

Denetlemeler; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde gerçekleştirildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

GİRİŞ-ÇIKIŞ FİYATLARI

Ankara’daki denetimlerde, Ticaret Bakanlığı müfettişleri Yenimahalle’deki toptancı halinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta şube müdürlüğünde gıda fiyatlarına ilişkin inceleme yaptı. Evrakları inceleyen ekipler, fiyatlara ilişkin bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi’nde yapılan incelemeler kapsamında da, müfettişlerce müstahsil makbuzları, giriş çıkış belgeleri ve faturalar incelendi. Ürünlerin hale giriş ve çıkış fiyatları arasında fahişlik olup olmadığı değerlendirildi.

MARKETLER DE DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde de, kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının ardından özel ekip oluşturarak marketlerde denetim yapmıştı. Ekipler, marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını incelemişti.



