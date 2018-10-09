9 Ekim altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

9 Ekim Salı altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında inişli çıkışlı grafik yaşanmasından sonra altına olan merak her geçen gün artmaya devam ediyor. Çeyrek altın ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram, çeyrekten sonra en çok benimsenen tür olmakla birlikte, artan fiyatlar sonucunda yavaş yavaş çeyreğin önüne bile geçebileceği tahmin ediliyor. Peki gram altın güne nasıl başladı? 9 Ekim gram altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın bugün 233,92 liradan alınırken, 234,20 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türüdür. Düğünlerde ve yatırım amaçlı olarak kullanılan çeyrek altın ile ilgili en güncel bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 9 Ekim çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, 373,65 liradan alınırken, 382,65 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Bu sabah itibariyle alış fiyatı 744,96 TL. Satış fiyatı ise 765,30 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cuma sabahı itibariyle alış fiyatı rakamı 1.494,77 TL. Satış fiyatı ise 1,525,14

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1.549,00 TL'den alınırken, 1.573,00 TL'den satılıyor.



