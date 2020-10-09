Türkiye 9 Ekim corona virüs tablosu

9 Ekim corona virüs tablosu

Türkiye

9 Ekim corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Son 24 saatte 1402 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 291 bin 754’e yükseldi.

09 Ekim 2020, Cuma 19:37 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun." ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 1629

 kişiye hastalık tanısı konuldu.


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