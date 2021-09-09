9 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı! Vaka sayısında son durum
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 9 Eylül 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
09 Eylül 2021, Perşembe 18:42 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 23 bin 846 olurken can kaybı ise 257 oldu.
Bakan Koca'dan bir uyarı daha
Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1436024211076751361