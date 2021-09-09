9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları ve sözleri, bugün en çok araştırılan konular arasında geliyor. İzmir’in işgaliyle Kurtuluş savaş başlarken, kurtuluşuyla da savaş sona ermişti. Soylu bir mücadelede eden ve canları pahasına yurdu koruyan Türk askeri, en büyük zaferlerinden birini de İzmir’de almıştı. 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu mesajları da bu özel günde pek çok kişi tarafından aranıyor…

9 EYLÜL İZMİR’İN KURTULUŞU KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Gün dağlarda çiçek açma günü. Gün hadsizleri denize dökme günü. İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Misak-ı Milli sınırlarının düşmandan temizlendiğinin tüm dünyaya ilanıdır! 99.yıldönümünü kutlu olsun…

Canımdan aziz İzmir’im, Anadolu’m; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül esaretin önüne Cumhuriyet’in “C” sinin konduğu “cesaret” günüdür. Kutlu olsun…

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Laikliğin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. İyi ki doğdun İZMİR!

Canımdan aziz İzmir’im, Anadolu’m; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Güzel olan, laik kalan, Atatürk kokan şehir, canım İzmir! Doğum günün kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!