Türkiye 9 Eylül korona tablosu açıklandı mı?

9 Eylül korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

9 Eylül korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 23 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 9 Eylül 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 9 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

09 Eylül 2021, Perşembe 18:42 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 9 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

8 Eylül korona tablosu


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