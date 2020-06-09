9 Haziran corona virüs tablosu! Virüsün etkisi zayıfladı mı?

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir. " ifadesini kullandı.

Son 24 saatte 37 bin 225 test yapılırken, 993 yeni tanı konuldu. Bugün 18 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 729 oldu. Son 24 saatte 3 bin 218 kişi iyileşti.

İlgili Haberler Fahrettin Koca Bakanlar Kurulu toplantısındayken tweet attı



